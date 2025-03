Netanyahu diz que pressão militar 'funciona' e pede a Hamas que entregue as armas

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou neste domingo (30) que a pressão militar contra o Hamas em Gaza "funciona" e insistiu que o movimento islamista palestino deve entregar suas armas.

"Com relação ao Hamas em Gaza, a pressão militar funciona (...). Podemos ver que rachaduras estão começando a aparecer" nas exigências do grupo nas negociações, declarou Netanyahu no início de uma reunião de gabinete.

"O Hamas deve entregar suas armas. Seus líderes então poderão sair" do território, ele acrescentou.