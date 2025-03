Netanyahu pede a Hamas que entregue armas e líderes saiam de Gaza

Netanyahu, que enfrenta um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI) por supostos crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza, viajará para a Hungria em 2 de abril, anunciou seu gabinete neste domingo.

Durante a visita, Netanyahu vai se reunir com o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, e outras autoridades de alto escalão do país europeu. Ele retornará a Israel em 6 de abril.

A Hungria assinou o Estatuto de Roma, o tratado internacional que criou o TPI, em 1999 e o ratificou dois anos depois, durante o primeiro mandato de Orban.

No entanto, Budapeste nunca promulgou a convenção associada ao Estatuto de Roma, por razões de conformidade com sua Constituição. Por isso, a Hungria alega que não é obrigada a cumprir as decisões do TPI.

O ataque de milicianos do Hamas em 7 de outubro de 2023, no sul de Israel, deixou 1.218 mortos, de acordo com uma contagem da AFP baseada em dados oficiais israelenses.

Durante o ataque, 251 pessoas foram sequestradas, 58 das quais permanecem detidas em Gaza (34 mortas).