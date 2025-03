O que há na Groenlândia que faz Trump querer tomá-la ou até comprar o país?

O republicano já havia declarado que queria comprar o território durante seu primeiro mandato, em 2019. As declarações foram rejeitadas pela Dinamarca e pelas autoridades groenlandesas.

Recursos minerais?

Desde 2009, são os próprios groenlandeses que decidem qual uso dar para suas matérias-primas. Mas o acesso aos recursos minerais da ilha é considerado vital para os Estados Unidos, que assinaram um memorando de cooperação nesse setor em 2019.

Os europeus seguiram o exemplo quatro anos depois com seu próprio acordo de colaboração. A União Europeia identificou 25 dos 34 minerais de sua lista oficial de matérias-primas fundamentais na região, incluindo as terras raras.

"Com o aumento da demanda por minerais, precisamos procurar recursos inexplorados", disse Ditte Brasso Sørensen, especialista em geopolítica e vice-diretora do think tank Europa.

"Os atores [internacionais] estão cada vez mais conscientes da necessidade de diversificar suas fontes de suprimento, sobretudo no que se refere à dependência da China de terras raras", destacou.