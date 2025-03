Operações de resgate continuam após terremoto que deixou 1.700 mortos em Mianmar

O terremoto da tarde de sexta-feira teve magnitude 7,7 e ocorreu a pouca profundidade, o que aumentou seu impacto. Minutos depois, houve outro tremor, de magnitude 6,7.

De acordo com os últimos números da junta militar birmanesa, há 1.700 mortos, 3.400 feridos e 300 desaparecidos.

Na cidade de Mandalay, próxima ao epicentro e uma das mais afetadas, o terremoto causou o desabamento de prédios e pontes e rachaduras nas estradas.

Neste domingo por volta das 14h00 (04h30 no horário de Brasília), outra réplica, de magnitude 5,1, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, fez com que as pessoas corressem para as ruas novamente e interrompeu temporariamente os esforços de resgate.

Em um prédio parcialmente destruído em Mandalay, onde 180 monges faziam provas, as equipes de resgate birmanesas e chinesas continuam procurando por sinais de vida.

Até agora, 21 pessoas foram encontradas vivas e 13 mortas, de acordo com uma autoridade.