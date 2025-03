Primeiro foguete orbital lançado da Europa continental cai após segundos de voo

"A Isar Aerospace pode e fará uma contribuição decisiva para garantir o acesso independente da Europa ao espaço", acrescentou.

Em 2023, houve uma primeira tentativa de voo orbital do Reino Unido, realizada pela Virgin Orbit. A empresa do bilionário Richard Branson usou um Boeing 747 para o lançamento, que falhou e a empresa faliu.

- "Novo Espaço" -

O espaço teve destaque no relatório Draghi, publicado no ano passado, sobre a competitividade da União Europeia.

Privada de acesso aos cosmódromos e lançadores russos devido a sérias tensões com Moscou, a Europa foi afetada por atrasos no desenvolvimento do foguete Ariane 6 e pela suspensão do lançador Vega-C após um acidente.

Recuperou a soberania espacial em 6 de março, com o primeiro voo comercial de um Ariane 6 de Kourou (Guiana Francesa), após vários meses sem acesso independente ao espaço.