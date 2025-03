Príncipe Harry é acusado de 'intimidação e assédio' pela chefe da ONG que ele cofundou

Ela também mencionou a perda de muitos doadores, que atribuiu, com documentos comprobatórios, à saída do príncipe Harry do Reino Unido em 2020.

Chandauka também falou sobre a decisão do príncipe de levar uma equipe de filmagem da Netflix ? com a qual ele tem um contrato muito lucrativo ? para a arrecadação de fundos do ano passado, que ocorreu durante uma partida de polo.

As imagens, que viralizaram no mundo todo, mostraram uma cena um tanto estranha entre a presidente da organização e a duquesa de Sussex, Meghan, quando ambas quiseram segurar o troféu no palco.

Após o episódio, Harry "me pediu para fazer uma declaração em apoio à duquesa", disse Chandauka.

O ex-presidente do conselho Kelello Lerotholi, no entanto, disse à Sky News que nunca testemunhou tal pedido do príncipe Harry.

"Posso dizer honestamente que nas reuniões das quais participei nunca houve o menor indício disso", afirmou.