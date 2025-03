'Quero ouvir sua voz': famílias rezam por monges sob escombros após tremor em Mianmar

Os generais pediram ajuda à comunidade internacional, uma medida pouco habitual por parte do Exército birmanês, o que evidencia a magnitude da destruição.

No mosteiro de U Hla Thein, noviços, monges e familiares dos desaparecidos observavam como as equipes de resgate utilizavam martelos para quebrar blocos de concreto sob os quais poderiam encontrar sobreviventes.

Uma equipe chinesa, vestida de azul, chegou para ajudar os socorristas. Assim como a China, a comunidade internacional se mobilizou para apoiar Mianmar, onde a guerra civil destruiu os sistemas de saúde e de resgate.

Parte do edifício segue em pé, mas os muros rachados indicam que a estrutura se tornou mais frágil. As réplicas afugentam as pessoas, que temem outro desabamento.

San Nwe Aye, de 60 anos, espera notícias de seu irmão monge. "Quero ouvir sua voz recitando orações", confessa. "Tem uma voz tão bonita. Me alegrava toda vez que o via", recorda.

Bhone Tutha, um monge de 31 anos, estava no local no dia anterior do terremoto. O budismo ensina seus seguidores a aceitar os acontecimentos da vida, explica.