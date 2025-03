Trump diz 'não brincar' quando fala sobre possível 3º mandato

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu novamente que poderia tentar um terceiro mandato, desafiando a regra constitucional que os limita a dois.

O bilionário de 78 anos afirmou diversas vezes que pode tentar um terceiro mandato, mas suas declarações deste domingo são as mais concretas em relação a um plano para atingir esse objetivo.

Questionado se não planeja deixar o cargo em 20 de janeiro de 2029, na próxima cerimônia de posse presidencial, Trump respondeu aos jornalistas no domingo a bordo do avião presidencial: "Não estou buscando isso, mas digo que mais pessoas me pediram para ter um terceiro mandato".