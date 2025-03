Turquia confirma prisão de jornalista sueco acusado de 'terrorismo'

O jornalista sueco Joakim Medin, detido em Istambul, é acusado de "terrorismo" e de "insultar o presidente turco", Recep Tayyip Erdogan, anunciou o governo turco neste domingo (30).

"Procurado pelos crimes de 'filiação a uma organização terrorista armada' e 'insultar o presidente', o indivíduo foi detido ao chegar ao aeroporto de Istambul em 27 de março de 2025 e encarcerado em 28 de março", declarou o centro de combate à desinformação do governo turco.

"A ordem de prisão não tem nada a ver com atividades jornalísticas", disse a fonte, acrescentando que Medin participou de uma manifestação do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) em Estocolmo.