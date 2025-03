Advogado de ex-presidente filipino Duterte vê argumento 'convincente' para anular processo contra ele

O principal advogado do ex-presidente filipino Rodrigo Duterte afirma que há um argumento "convincente" para anular o processo contra ele no Tribunal Penal Internacional (TPI) antes do início do julgamento.

O jurista Nicholas Kaufman disse à AFP que espera interromper o caso antes que o TPI confirme as acusações contra Duterte, argumentando que o tribunal não pode agir nesta jurisdição.

O advogado observou que a retirada das Filipinas do tribunal entrou em vigor muito antes da investigação de Duterte ser autorizada.