Ancelotti diz que Mbappé 'tem a oportunidade' de igualar CR7 no Real Madrid

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmou nesta segunda-feira (31) que o atacante francês Kylian Mbappé "tem a oportunidade" de se tornar uma lenda madridista à altura de Cristiano Ronaldo.

"É difícil comparar jogadores diferentes e dizer que Mbappé será capaz de conseguir o que Cristiano Ronaldo conseguiu no Real Madrid. Ele tem a oportunidade de fazer isso, e isso significa que ele se tornaria uma lenda do Real Madrid como Cristiano Ronaldo", declarou Ancelotti em entrevista coletiva na véspera do jogo de volta da semifinal da Copa do Rei contra a Real Sociedad.

O astro francês, que marcou duas vezes contra o Leganés no sábado, já tem 33 gols com a camisa merengue, igualando a marca de CR7 em sua primeira temporada no clube.