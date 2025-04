Ao menos 322 crianças morreram em Gaza nos últimos 10 dias, alerta Unicef

A retomada dos bombardeios e das operações terrestres na Faixa de Gaza deixou pelo menos 322 crianças mortas e 609 feridas nos últimos dez dias, denunciou nesta segunda-feira (31) a Unicef, agência da ONU para a infância.

Esses números incluem as crianças que, segundo relatos, morreram ou ficaram feridas no departamento de cirurgia do hospital Al Nasser, no sul de Gaza, que foi atingido em um ataque em 23 de março.

A maioria dessas crianças estava deslocada, refugiada em tendas improvisadas ou em casas danificadas, apontou a organização.