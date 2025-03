BBC afirma que enfrenta 'desafio sem precedentes' para financiar seus conteúdos

A emissora pública britânica BBC anunciou, nesta segunda-feira (31), que enfrenta "um desafio sem precedentes" no financiamento de seus conteúdos, devido a uma queda de 1 bilhão de libras (cerca de 1,3 bilhão de dólares ou 7,4 bilhões de reais) na receita anual desde 2010.

"Sem intervenção, será difícil manter a ambição e o volume de conteúdos atuais", explica a gigante britânica da radiodifusão pública em seu plano estratégico anual para 2025/2026.

A BBC diz que "enfrenta um desafio sem precedentes no financiamento de conteúdos, já que os acordos de coprodução com emissoras globais e empresas de meios de comunicação diminuíram no setor".