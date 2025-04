Casa Branca avalia assumir controle sobre meios que podem participar de coletivas

"Acreditamos que é absolutamente injusto que um grupo de jornalistas elitistas de Washington DC possa escolher quem cobre o presidente", acrescentou, referindo-se à WHCA.

Leavitt também acusou a WHCA de tentar manter um "monopólio" sobre a sala de imprensa.

Mais cedo, o site Axios informou que a Casa Branca quer assumir o controle da sala de imprensa para beneficiar novos meios de comunicação.

Nas primeiras filas dos assentos costumam estar jornalistas de grandes redes de televisão como CNN, NBC e Fox News, de agências internacionais de notícias e de jornais como The New York Times, The Washington Post e The Wall Street Journal.

A WHCA, da qual a AFP é membro, se opõe à medida, classificando-a como "equivocada".

"A razão pela qual a Casa Branca quer o controle da sala de imprensa é a mesma pela qual assumiu o controle" de outras atribuições da WHCA, "para pressionar os jornalistas sobre coberturas com as quais não concordam", afirmou o presidente da WHCA, Eugene Daniels, em um comunicado.