China anuncia descoberta de grande campo de petróleo

A empresa chinesa CNOOC anunciou nesta segunda-feira (31) a descoberta de um importante campo de petróleo ao leste do Mar do Sul da China, com reservas comprovadas de mais de 100 milhões de toneladas.

O campo Huizhou 19-6 fica a quase 170 km da cidade de Shenzhen, na província de Guangzhou, informou a agência oficial Xinhua.

O diretor executivo da empresa estatal, Zhou Xinhuai, comemorou os "avanços sucessivos na exploração de petróleo e gás nas águas ao leste do Mar do Sul da China".