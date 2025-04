China diz que está pronta para assumir 'papel construtivo' no conflito na Ucrânia

O presidente americano, Donald Trump, pressiona para obter o fim do conflito, mas não conseguiu avançar em suas negociações com as duas partes.

Putin rejeitou um plano conjunto dos Estados Unidos e da Ucrânia para um cessar-fogo de 30 dias e sugeriu remover o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, do cargo como parte do processo de paz.

