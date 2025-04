Com Liverpool perto do título, luta por vagas nas copas europeias vira foco no Inglês

Faltando nove rodadas e 27 pontos em jogo, tudo parece possível para as demais equipes do topo da tabela, desde o Chelsea (4º com 49 pontos) ao Bournemouth (10º com 44).

- Arsenal ainda sonha com título -

Com o último fim de semana reservado para as quartas de final da Copa da Inglaterra, a Premier League volta nesta terça-feira com uma rodada de meio de semana em que serão realizadas duas partidas entre adversários diretos por vagas europeias.

A primeira será nesta terça-feira, no duelo londrino entre Arsenal e Fulham. A vitória dos 'Gunners' consolidaria o time do técnico Mikel Arteta na segunda colocação e permitiria que continuassem tendo chances (mínimas) de brigar pelo título contra o Liverpool, que disputa o derby contra o Everton (15º), em Anfield, na quarta-feira.

Por outro lado, a derrota significaria para o Fulham (8º com 45 pontos) um retrocesso nas sua luta pelas vagas europeias.

O outro duelo será entre Brighton (7º com 47 pontos) e Aston Villa (9º com 45) na quarta-feira e quem vencer vai encarar a reta final da temporada com uma vantagem.