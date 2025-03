Justiça compromete candidatura de líder da extrema direita francesa à eleição presidencial de 2027

Le Pen poderá manter sua cadeira de deputada na Assembleia Nacional (câmara baixa) francesa, mas corre o risco de perder a vaga se Macron convocar eleições legislativas antecipadas, como em 2024, diante da ausência de uma maioria parlamentar.

- Plano B, de Bardella -

A execução imediata da inelegibilidade frustra sua ambição presidencial, nas derrotas em 2017 e em 2022 no segundo turno para Macron. Segundo uma pesquisa do instituto Ifop publicada no domingo, ela receberia entre 34% e 37% dos votos no primeiro turno.

Em uma demonstração da presença da extrema direita no panorama político, seu partido venceu as eleições europeias de junho de 2024 na França com mais de 30% dos votos e, após as legislativas francesas do mesmo ano, é o principal grupo de oposição a Macron.

"Hoje, Marine Le Pen não foi a única que foi injustamente condenada. A democracia francesa foi executada", denunciou o presidente do RN, Jordan Bardella, que aos 29 anos vira a principal alternativa presidencial do partido.

Uma pesquisa recente da Ipsos o aponta como o político que geraria mais satisfação se fosse eleito presidente em 2027. "A má notícia para eles é que (...) não poderão se livrar de Jordan", advertiu Le Pen em novembro.