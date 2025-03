Número de mortos em terremoto em Mianmar supera 2.000 e esperança de encontrar sobreviventes diminui

Os tremores provocaram o desabamento de edifícios, derrubaram pontes e bloquearam estradas no centro de Mianmar.

- Pânico -

Ao longo do fim de semana, tremores secundários foram registrados em Mandalay, onde os moradores correram para as ruas em pânico.

A Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (IFRC) fez um apelo de emergência no domingo para pedir mais de 100 milhões de dólares (576 milhões de reais) para ajudar as vítimas.

Segundo a IFRC, as necessidades aumentam a cada hora, enquanto o calor e a proximidade da temporada de chuvas aumentam o risco de "crises secundárias".

O país do sudeste asiático, com mais de 50 milhões de habitantes, já enfrentava enormes desafios antes do terremoto.