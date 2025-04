Europa pode perder liderança para China sem novo acelerador de partículas gigante, alerta CERN

"Para conseguir grandes progressos na busca da compreensão da origem do universo e do papel que o bóson de Higgs desempenha nos primeiros instantes [...], a comunidade científica global precisa de uma máquina potente assim", explicou à AFP Catherine Biscarat, do Laboratoire des deux Infinis da Universidade de Toulouse.

Mas o alto custo desse projeto é uma barreira, já que os Estados-membros do CERN, 23 países europeus e Israel, têm até 2028 para decidir se vão aportar os recursos.

A Alemanha, o país que mais contribui com o CERN, expressou suas reservas no ano passado sobre o montante requerido.

Alguns moradores da região também se opõem ao projeto devido aos temores pelo impacto ambiental.

Thierry Perrillat, um fazendeiro de Roche-sure-Foron, na França, afirma que o CERN se apropriaria de "cinco hectares" de sua propriedade.

