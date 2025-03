Europeus precisarão de autorização para entrar no Reino Unido

Também será obrigatório para crianças e bebês.

"Estarão isentos de registro os que viajam para o Reino Unido apenas em trânsito, que permanecem no aeroporto esperando outro voo, aqueles com visto aprovado, já registrados como residentes no Reino Unido ou cidadãos com passaporte irlandês", acrescentou a embaixada.

Em janeiro, o procedimento de entrada no Reino Unido se tornou obrigatório para cidadãos de cinquenta países, incluindo Estados Unidos, Canadá e Austrália.

Segundo o Ministério do Interior do Reino Unido, cerca de 1,1 milhão de ETAs foram emitidos até o final de 2024.

"Sua expansão pelo mundo confirma nosso compromisso em fortalecer a segurança por meio da tecnologia e da inovação", disse Seema Malhotra, secretária de Estado para Migração, em 5 de março, quando as solicitações de autorização foram iniciadas para europeus.