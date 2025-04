Fortaleza abre contra Racing fase de grupos da Libertadores para brasileiros

O empresário americano John Textor, dono da SAF do time carioca, demorou dois meses para anunciar o novo treinador, o português Renato Paiva. Porém, nesse período, o clube não só perdeu a Recopa Sul-Americana, como também foi derrotado na final da Supercopa do Brasil pelo Flamengo e foi eliminado cedo do Campeonato Carioca.

Como se não bastasse, o Botafogo, que disputará o Mundial de Clubes nos Estados Unidos no meio do ano, se despediu em janeiro do meia argentino Thiago Almada, emprestado ao Lyon, clube que também pertence a Textor, e do atacante Luiz Henrique, vendido ao russo Zenit.

Continuam no elenco Jefferson Savarino e o atacante Igor Jesus, dois dos principais destaques do time na temporada passada, embora o venezuelano seja desfalque para o jogo em Santiago contra a Universidad do Chile, pela primeira rodada do Grupo A.

Apesar dos problemas no início do ano, a estreia do Botafogo no Brasileirão no domingo foi animadora: empatou em 0 a 0 com o Palmeiras fora de casa mostrando um bom futebol.

O mesmo não pode ser dito do São Paulo, que também ficou no empate sem gols em seu primeiro jogo no Campeonato Brasileiro. Mas seu duelo foi no Morumbis, contra o Sport, e sem convencer a torcida.

O time comandado pelo técnico argentino Luis Zubeldia viaja para enfrentar no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba (às 21h30 pelo horário de Brasília), o Talleres, que faz uma má campanha no Campeonato Argentino, com apenas uma vitória em 11 jogos.