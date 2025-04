Forte queda da pobreza na Argentina, que atingiu 38,1% da população no 2T de 2024

A pobreza na Argentina atingiu 38,1% da população no segundo semestre do ano passado, uma queda de 14,8 pontos percentuais em relação aos seis meses anteriores, informou o Instituto de Estatísticas Indec nesta segunda-feira (31).

É um recuo significativo em relação aos primeiros seis meses do governo do ultraliberal Javier Milei, quando a pobreza havia disparado para 52,9%. A indigência, por sua vez, caiu para 8,2% da população, ante os 18,1% do semestre anterior, em um país com 47 milhões de habitantes.

A melhora reflete o impacto da redução da inflação, que passou de 211% em 2023 para 118% em 2024, uma queda que o presidente destacou como o principal feito de seu governo.