Guia Michelin concede 68 novas estrelas a restaurantes na França

A lista dos contemplados foi divulgada em Metz, no leste do país, durante um ato muito aguardado, ao qual assistiram todos os chefs com estrelas Michelin, assim como os futuros ganhadores.

Criado em 1900 para os motoristas pelos irmãos André e Edouard Michelin, o guia Michelin agora está disponível na Ásia e nas Américas do Norte e do Sul.

