Haaland consultará especialista para avaliar lesão no tornozelo

O atacante norueguês Erling Haaland terá que passar por exames suplementares com um especialista para ter um diagnóstico mais preciso da lesão que sofreu no tornozelo esquerdo no fim de semana, anunciou o Manchester City nesta segunda-feira (31).

"Erling passou por exames iniciais em Manchester nesta segunda-feira de manhã e agora vai consultar um especialista para determinar a extensão de sua lesão", informou o clube em comunicado.

"A avaliação segue em andamento antes de estabelecer um prognóstico completo", acrescenta a nota.