Hamas pede a 'qualquer pessoa que possa portar armas' que lute contra o plano de Trump para Gaza

Nesta segunda-feira, o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, governado pelo Hamas, informou que 1.001 pessoas morreram no território palestino desde a retomada dos bombardeios israelenses, em 18 de março.

Nas últimas 48 horas, 80 pessoas morreram nos ataques israelenses, o que eleva para 50.357 o número de mortos na guerra desencadeada pelo ataque do Hamas em Israel em 7 de outubro de 2023, segundo o Ministério da Saúde do Hamas, cujos dados são considerados confiáveis pela ONU.

No domingo, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que permitiria que os líderes do Hamas abandonassem Gaza, se o movimento islamista palestino aceitar entregar as armas.

Netanyahu também disse que Israel está trabalhando na ideia de Trump de deslocar os moradores de Gaza para outros países.

O primeiro-ministro disse que, após a guerra, Israel garantiria a segurança geral em Gaza e "permitiria a implementação do plano de Trump".

Alguns dias após sua chegada à Casa Branca, no final de janeiro, Trump propôs um deslocamento em massa das 2,4 milhões de pessoas que vivem no território palestino, sem elas que possam retornar.