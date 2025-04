'Íamos voltar', diz astronauta da Nasa que ficou 'presa' na ISS

Sunita Williams, astronauta da Nasa que passou nove meses "presa" na Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês), garantiu nesta segunda-feira (31) que ela e seu colega nunca duvidaram de que voltariam, semanas depois de o presidente Donald Trump assegurar que seu antecessor Joe Biden planejava deixá-los no espaço.

"Suni" Williams e Barry "Butch" Wilmore retornaram da Estação Espacial Internacional em 18 de março, amerissando no litoral da Flórida, no sudeste dos Estados Unidos, a bordo da nave Dragon da empresa SpaceX, de propriedade do bilionário Elon Musk, hoje assessor do presidente Trump.

"Íamos voltar, e acho que as pessoas têm que saber que voltamos para compartilhar nossa história", afirmou Williams em uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira no Centro Espacial de Houston.