Implante cerebral transforma pensamentos em fala quase em tempo real

No entanto, havia um atraso de oito segundos entre a geração dos pensamentos e a produção da fala lida em voz alta por um computador.

Isto significava que manter um diálogo fluido estava fora do alcance para Ann, uma professora de matemática do ensino médio, que não consegue falar desde que sofreu um AVC há 18 anos.

Mas o novo modelo do dispositivo, apresentado na revista Nature Neuroscience, transformou os pensamentos de Ann em uma versão do que era a sua voz com um atraso de apenas 80 milissegundos.

"Nossa nova abordagem em tempo real transforma os sinais cerebrais em sua voz personalizada quase que imediatamente em menos de um segundo desde que ela tenta falar", disse à AFP o principal autor do estudo, Gopala Anumanchipalli, da Universidade da Califórnia, em Berkeley.

Anumanchipalli acrescentou que a meta de Ann é se tornar conselheira universitária.

"Embora ainda estejamos longe de conseguir isto para Ann, este avanço nos aproxima mais ao melhorar drasticamente a qualidade de vida das pessoas com paralisia vocal", afirmou.