Israel nomeia ex-comandante da Marinha como novo diretor de Segurança Interna

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, nomeou um ex-comandante da Marinha como novo diretor do Shin Bet, o Serviço de Segurança Interna, anunciou o gabinete do chefe de Governo nesta segunda-feira.

"Após entrevistas aprofundadas com sete candidatos qualificados (...) Netanyahu decidiu nomear o ex-comandante da Marinha e almirante da reserva Eli Sharvit como o próximo diretor do Shin Bet", afirma um comunicado do gabinete do primeiro-ministro.

"O almirante Sharvit serviu durante 36 anos nas Forças de Defesa de Israel (FDI), dos quais cinco anos como comandante da Marinha", acrescenta a nota.