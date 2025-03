Japão calcula que quase 300.000 pessoas morreriam em caso de megaterremoto

Quase 300.000 pessoas poderiam morrer no Japão caso aconteça um megaterremoto seguido de tsunami, segundo uma nova estimativa divulgada nesta segunda-feira (31) pelas autoridades do país.

O governo atualizou a estimativa anterior, elaborada em 2014, sobre as possíveis consequências no caso de um terremoto ao longo da Fossa de Nankai, sul do país.

A fossa submarina de 800 quilômetros vai de Shizuoka, ao oeste de Tóquio, até o extremo sul da ilha de Kyushu. É o lugar onde a placa tectônica oceânica do Mar das Filipinas desliza lentamente por baixo da placa continental sobre a qual o Japão se encontra, em um processo de subdução.