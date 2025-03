Marine Le Pen, da normalização da extrema direita na França à marginalização

Na última consagração de sua estratégia, Serge e Beate Klarsfeld, famosos caçadores de nazistas, consideraram em 2024 que o RN havia evoluído "positivamente" em relação aos "judeus" e ao "apoio a Israel".

- "Morte política" -

De acordo com uma pesquisa do Ifop publicada no domingo, entre 34% e 37% dos franceses estavam dispostos a votar nela no primeiro turno das eleições presidenciais de 2027. Em outra pesquisa da Odoxa, ela parecia ser a política com maior apoio popular.

Marine Le Pen se apresenta como uma "mulher moderna" e solteira. Esta mãe de três filhos se divorciou duas vezes, separou-se do último parceiro e mora com uma amiga de infância.

Por enquanto, ela não deu nenhum indício sobre o que fará agora. A nível partidário, já deu a entender, em novembro, que seu candidato presidencial agora poderia ser Jordan Bardella, o popular e jovem presidente de 29 anos do RN.

Os dois começaram a preparar a estratégia desde o início do julgamento, em setembro. Em novembro, Le Pen se apresentou como vítima de uma justiça que queria sua "morte política".