Muçulmanos de Mandalay de luto no fim do Ramadã

"É como se toda a nossa vida tivesse sido destruída por uma série de tremores e medos", disse, resignado.

Os danos variam muito em Mandalay. Alguns edifícios foram completamente destruídos, mas os danos estão concentrados em um setor e grande parte da cidade, onde o tráfego já foi restabelecido e os restaurantes reabriram, parece não ter sido tão afetada.

No final da rua das mesquitas, um morador conta que seis pessoas morreram no desabamento de uma confeitaria e duas em um restaurante do outro lado da avenida.

Sandar Aung, 11 anos, ficou gravemente ferido durante a oração de sexta-feira e morreu poucas horas depois no hospital.

"Estou muito triste, meu filho estava tão entusiasmado com a celebração do Eid", disse a mãe, Htet Myet Aung, de 37 anos, sem conseguir conter as lágrimas.

"Nós pretendíamos estrear roupas novas juntos", lembra chorando. "Aceitamos o que Alá planejou", completa, resignada e enxugando as lágrimas.