Na 'Academia Hagi', o Maradona dos Cárpatos forma campeões romenos

Um imenso retrato do 'Regele' (o rei), como é chamado na Romênia, se destaca na academia fundada por Gheorghe Hagi a poucos passos do Mar Negro, uma recordação do feito da seleção nacional na Copa do Mundo de 1994.

Ele é o exemplo a ser seguido para os 200 jovens que treinam neste complexo: Hagi usa a braçadeira de capitão quando levou os 'Tricolorii' ao seu melhor resultado em uma grande competição, as quartas de final, após uma vitória histórica sobre a Argentina.

Hoje, aos 60 anos, Hagi revê sua trajetória extraordinária em uma autobiografia publicada recentemente e sonha com seu país revivendo tempos áureos.