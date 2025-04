OpenAI anuncia modelo aberto de IA em uma virada estratégica

A OpenAI, empresa líder em inteligência artificial (IA) e criadora do ChatGPT, anunciou nesta segunda-feira (31) que está desenvolvendo um modelo de IA generativa mais aberto, diante da crescente concorrência no espaço de código aberto de seus rivais DeepSeek e Meta.

O anúncio marca uma mudança estratégica na OpenAI, que até agora tem sido uma firme defensora dos modelos fechados e exclusivos que não permitem aos desenvolvedores modificar a tecnologia básica para adaptar a IA a seus objetivos.

A notícia chega também em um momento em que a empresa tem se apoiado no sucesso de suas últimas funções de geração de imagens no ChatGPT, líder mundial no setor.