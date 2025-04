OpenAI arrecada US$ 40 bilhões na maior rodada de investimentos para uma start-up

A criadora do ChatGPT, OpenAI, anunciou nesta segunda-feira que captou US$ 40 bilhões em uma nova rodada de investimentos, que aumentou o seu valor para US$ 300 bilhões, no maior levantamento de capital já feito por uma start-up.

O japonês SoftBank será o principal participante da injeção de recursos na empresa americana, considerada líder global em inteligência artificial (IA).

A nova avaliação posiciona a OpenAI entre as maiores empresas do mundo não negociadas em bolsa, juntamente com a SpaceX, de Elon Musk (US$ 350 bilhões) e a chinesa ByteDance (mais de US$ 400 bilhões), controladora do TikTok.