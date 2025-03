Os países com maior superávit comercial com os EUA

Serão eles as primeiras vítimas das tarifas "recíprocas" de Trump? Vários países têm elevados superávits comerciais com os Estados Unidos, para quem mais exportam do que importam.

- China em primeiro lugar -

A China está muito à frente de outros países, com um superávit comercial sobre bens de US$ 295,4 bilhões (R$ 1,7 trilhão)em 2024 com os Estados Unidos, segundo o Bureau of Economic Analysis (BEA), que faz parte do Departamento de Comércio dos EUA e publicou suas estatísticas anuais no início de fevereiro.

Considerada a fábrica do mundo há anos, a China é um gigante exportador, muito mais que os Estados Unidos, graças também à instalação de fábricas por multinacionais.