Polícia argentina prende russo líder de seita e outros 14 estrangeiros

Rudnev, que afirma ser um extraterrestre, foi condenado em 2013, na Rússia, a 11 anos de prisão por estuprar seguidores.

Durante a captura, o "líder da organização tentou se autoflagelar no pescoço com uma lâmina de barbear que carregava na carteira, mas foi rapidamente reduzido pelos oficiais", informou a PSA, que não revelou sua identidade.

Rudnev foi interceptado junto com mais oito pessoas no aeroporto de Bariloche, cidade situada 1.500 km a sudoeste de Buenos Aires. As outras seis prisões foram feitas em um aeroporto de Buenos Aires.

Entre os detidos há quatro russos e 11 mulheres, nove de nacionalidade russa, uma mexicana e uma brasileira. Todos tinham como destino a cidade de São Paulo.

"A investigação começou a partir de um caso detectado no Hospital Zonal Regional de Bariloche, depois que uma mulher russa veio dar à luz acompanhada por outras compatriotas", assinalou a PSA.

No centro médico, os profissionais de saúde notaram que a mulher se encontrava em um estado evidente de submissão, por isso a Justiça Federal interveio, acrescentou.