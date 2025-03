Rússia acusa Ucrânia de atacar instalações energéticas em seu território

"No momento não está prevista nenhuma nova ligação entre os presidentes, mas uma poderia ser organizada rapidamente se isto for considerado necessário", acrescentou Peskov.

"Continuamos trabalhando. Em primeiro lugar, no desenvolvimento das relações bilaterais e também na aplicação de algumas ideias, vinculadas à resolução do (conflito) ucraniano", disse.

"O trabalho continua. Ainda não há nada concreto. Este processo leva muito tempo, provavelmente devido à complexidade", acrescentou.

Trump disse que está "muito irritado" com seu homólogo russo depois que este levantou a ideia de uma "administração de transição" na Ucrânia, sem o presidente Volodimir Zelensky.

"A continuidade dos ataques deliberados das forças ucranianas contra instalações energéticas russas demonstra a total falta de comprometimento do regime de Kiev com suas obrigações relacionadas à resolução do conflito", afirmou o Ministério da Defesa da Rússia.

Após vários dias de negociações separadas com ucranianos e russos, os Estados Unidos divulgaram dois anúncios na semana passada mencionando a suspensão dos ataques a usinas de energia dos dois lados. Porém, não mencionaram nenhuma data ou condição.