Tenista Jasmine Paolini encerra parceria com seu treinador

A tenista italiana Jasmine Paolini, duas vezes vice-campeã de Grand Slam e atual número 6 do mundo, anunciou nesta segunda-feira (31) o final de sua parceria com o treinador Renzo Furlan, com quem trabalhou durante quase toda sua carreira.

"Depois de dez anos fantásticos juntos, quero agradecer a Renzo Furlan por tudo o que fez por mim", escreveu Paolini em sua conta no Instagram.

"Vivemos uma aventura incrível e dividimos momentos inesquecíveis, especialmente em 2024, com as finais em Wimbledon e Roland Garros e o ouro olímpico [nas duplas femininas ao lado de Sara Errani] em Paris", acrescentou.