Trump diz que tarifas dos Estados Unidos afetarão 'todos os países'

O presidente Donald Trump afirmou no domingo (30) que as tarifas que pretende impor nos próximos dias afetarão "todos os países" e não apenas aqueles com maiores desequilíbrios comerciais com os Estados Unidos.

Trump anunciou que em 2 de abril começará a aplicar uma série de tarifas em uma data que ele chama de "Dia da Libertação".

"Começaria com todos os países, então vamos ver o que acontece", disse Trump aos repórteres a bordo do Air Force One. Ao ser questionado quais seriam afetados, ele disse que não sabia se serão "15 países, 10 ou 15" e garantiu que "não há um limite".