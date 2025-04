Trump pode aspirar a um terceiro mandato? Provavelmente não

Também poderia ser convocada uma convenção constitucional para emendar a Constituição dos Estados Unidos, mas essa hipótese é considerada igualmente improvável.

Com 82 anos e sete meses, Trump já será o presidente mais velho da história ao terminar seu segundo mandato em janeiro de 2029.

O democrata Joe Biden tinha 82 anos e dois meses quando deixou o cargo em janeiro.

Apesar das aparentes dificuldades para superar o limite constitucional de dois mandatos, há quem aposte que ele conseguirá.

De acordo com a casa de apostas estrangeira BetOnline.ag, as chances de Trump conseguir um terceiro mandato em 2028 melhoraram para seis a um, em comparação com os dez a um de antes. Isso o coloca em segundo lugar, atrás de Vance, entre aqueles com chances de vencer as eleições.