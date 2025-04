Ameaças de atentados tiram a calma do Uruguai

Os três presos não são as únicas pessoas envolvidas, alertou o ministro do Interior, Carlos Negro, que prometeu levar "todos e cada um" à Justiça e cobrar deles as multas previstas em lei, que podem chegar a 182.000 pesos (24 mil reais).

- "Uma brincadeira" -

A polícia também investiga a ameaça de um "massacre" que a Universidade da República (Udelar, estatal) recebeu na quarta-feira, cujo autor disse pertencer ao grupo 764, uma rede online vinculada a ameaças violentas nos Estados Unidos e na Espanha.

Um e-mail "similar" ao enviado à Udelar chegou na segunda-feira à Universidade Católica do Uruguai (UCU).

A UCU se limitou a informar que "uma mensagem com uma ameaça" havia provocado a evacuação e a suspensão das aulas em seus campi em Montevidéu, Salto e Punta del Este. Mais tarde, reportou que as atividades haviam sido retomadas "com normalidade" à tarde.

"Você dá risadas até que um alarme começa a soar e você começa a se assustar um pouco", disse à AFP Francisco Ameigenda, um dos evacuados.