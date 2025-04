Autor de ataque com faca em Amsterdã agiu com 'intenção terrorista', diz Promotoria

O autor do ataque, que carregava várias facas, esfaqueou pessoas aparentemente de forma aleatória nas ruas ao redor da Praça Dam antes que um britânico, que permaneceu anônimo, o dominasse.

As vítimas foram uma mulher de 67 anos e um homem de 69 anos, ambos dos Estados Unidos, um polonês de 26 anos, uma belga de 73 anos e uma jovem de 19 anos de Amsterdã.

Quatro das vítimas permanecem hospitalizadas, mas estão em condições estáveis, segundo a Promotoria.

O agressor foi ferido na perna e transferido para a ala médica de uma unidade de detenção em Haia, onde agora está sendo mantido em confinamento solitário.

Até o momento, ele não disse às autoridades as motivações do ataque, embora a imprensa local tenha dito que ele confessou as facadas.

A prefeita de Amsterdã, Femke Halsema, agradeceu o "ato heroico" do turista britânico, que provavelmente evitou que mais pessoas fossem atacadas.