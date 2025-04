Bologna vence Empoli (3-0) e fica perto da final da Copa da Itália

O Bologna deu um grande passo rumo à final da Copa da Itália, ao vencer por 3 a 0 na visita ao Empoli, pela partida de ida das semifinais, disputada nesta terça-feira (1º).

O time 'rossoblu' abriu o placar por meio de Riccardo Orsolini (23') e já vencia por 2 a 0 com 30 minutos de jogo graças a Thijs Dallinga (29'). A classificação ficou ainda mais próxima no início do segundo tempo graças ao segundo gol de Dallinga na noite (52').

A equipe comandada por Vincenzo Italiano venceu seis dos últimos sete jogos do Campeonato Italiano, o que o coloca na 4ª posição da tabela, que classificando para a próxima edição da Liga dos Campeões.