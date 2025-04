Botafogo inicia contra Universidad de Chile luta pelo bi da Libertadores

Em 2025, o Fogão perdeu a Recopa Sul-Americana para o Racing de Avellaneda, a Supercopa do Brasil diante do Flamengo e foi eliminado precocemente no Campeonato Carioca.

- "O Botafogo está de volta" -

Após a renúncia de Artur Jorge, o empresário americano John Textor, dono da SAF do Botafogo, demorou dois meses para anunciar Renato Paiva como novo treinador, depois das recusas do espanhol 'Rafa' Benítez, do argentino Gerardo Martino e do brasileiro André Jardine.

Paiva prometeu um jogo ofensivo em sua apresentação no final de fevereiro, mas embora o time alvinegro tenha deixado uma boa imagem no empate (0-0) contra o Palmeiras, domingo, na estreia no Campeonato Brasileiro, não conseguiu marcar.

"Em vários momentos houve demonstrações do nosso talento. Não só técnico, mas também tático. (...) Foi assim que ganharam muitos títulos e é assim que vão continuar a conquistá-los", afirmou Paiva.

Após as saídas de Junior Santos, artilheiro da Libertadores-2024 com 10 gols, e de Luiz Henrique, eleito o melhor jogador da América no ano passado, o peso ofensivo recairá sobre Igor Jesus.