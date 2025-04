Cães farejadores tailandeses oferecem apoio emocional em Bangcoc

Suas famílias aguardavam com lágrimas perto do local do desabamento, observando com cada vez menos esperança o trabalho de remoção realizado pelas equipes de resgate.

Mas seus rostos se iluminaram quando viram os cães da raça golden retriever Lek e Safari, vestidos com uniformes oficiais de busca, chegando à sala de espera dos familiares.

As autoridades enviaram várias equipes caninas para ajudar na operação de busca e resgate, inclusive do exército e da polícia.

Onze cães foram recrutados, não apenas para seu trabalho habitual de farejar os escombros em busca de sinais de vida, mas também como apoio emocional para os amigos e familiares das vítimas.

Alongkot Chukaew, vice-diretor do K9 USAR (busca e resgate urbano) da Tailândia, que cuida dos cães treinados, explicou que sua equipe aprendeu com o terremoto de 2023 na Turquia que a presença destes animais oferece uma pequena alegria para aqueles que aguardam notícias de seus entes queridos.

"As crianças que não haviam encontrado suas famílias se aproximavam de nossos dois cães durante o intervalo. Elas vinham e brincavam com nossos cães, mesmo quando tinham ferimentos visíveis na cabeça", contou à AFP.