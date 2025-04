China anuncia exercícios militares para simular bloqueio de Taiwan

- "Ataques de precisão" -

O coronel Shi Yi, porta-voz do Comando do Teatro Oriental do Exército chinês, afirmou que as manobras se concentram em "patrulhas de preparação para combate marítimo e aéreo, na tomada conjunta de superioridade geral e no bloqueio de áreas-chave e rotas marítimas".

Em um comunicado, o Comando do Teatro Oriental explicou que os exercícios também incluem "ataques de precisão multidirecionais" ao redor da ilha.

As manobras foram acompanhadas por advertências ameaçadoras de Pequim. A porta-voz do Escritório de Assuntos de Taiwan, Zhu Fenglian, alertou que buscar a independência é "empurrar o povo taiwanês para uma situação perigosa de guerra".

"A persistência obstinada das autoridades (de Taiwan) em sua postura independentista (...) está condenada ao fracasso", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Guo Jiakun.

O gabinete da presidência de Taiwan condenou "a escalada no comportamento da China". O primeiro-ministro Cho Jung-tai disse que "recorrer a demonstrações de força militar não é o que as sociedades modernas e progressistas deveriam buscar".