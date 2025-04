Cinemas dos EUA pedem prazo de 45 dias para filmes chegarem ao streaming

Esta medida é vital para restabelecer a saúde de toda a indústria cinematográfica, disse ele em um discurso durante a convenção anual de cinema CinemaCon, em Las Vegas.

A indústria nunca recuperou os níveis de espectadores anteriores à pandemia de covid-19.

A arrecadação anual de bilheteria na América do Norte - que inclui o Canadá - regularmente superava os 11 bilhões de dólares na década de 2010, mas não ultrapassou os 9 bilhões na década de 2020.

Antes do auge do streaming e do fechamento temporário das salas de cinema devido à pandemia, janelas de 90 dias eram comuns nos cinemas americanos.

amz/hg/sla/st/db/mel/ic/am

© Agence France-Presse