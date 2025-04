Estreito de Taiwan, importante rota marítima e epicentro de tensões

Por isso, em caso de bloqueio, "os mercados afundariam, o comércio encolheria, as cadeias de abastecimento seriam bloqueadas e a economia mundial enlouqueceria", informou, no ano passado, Robert A. Manning, do instituto Stimson Center, em Washington.

O prejuízo para as empresas que usam chips fabricados em Taiwan poderia chegar a 1,6 trilhão de dólares ao ano (aproximadamente R$ 9 trilhões, na cotação atual), segundo estudo do Rhodium Group.

Uma eventual invasão também poderia resultar em um conflito mais abrangente, que poderia envolver os Estados Unidos, que não reconhecem diplomaticamente Taiwan, mas são seu principal fornecedor de armas.

- O que sabemos sobre os exercícios militares atuais? -

Segundo o exército chinês, os exercícios militares da manhã desta terça-feira são uma "firme advertência e dissuasão enérgica" aos supostos separatistas de Taiwan.

"Estes exercícios se concentram em patrulhas mar-ar de combate e prontidão, na tomada conjunta de superioridade abrangente", assim como no "ataque a alvos marítimos e terrestres", segundo um porta-voz do comando leste do exército chinês.