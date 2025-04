EUA aprova venda de caças F-16 às Filipinas por US$ 5,58 bilhões

Os Estados Unidos aprovaram nesta terça-feira (1º) a venda de US$ 5,58 bilhões (R$ 31,8 bilhões) em aviões de combate F-16 às Filipinas, cujas tensões com a China têm escalado pelo controle do Mar do Sul da China.

As Filipinas e outros países da região do Sudeste Asiático denunciam frequentemente que Pequim realiza manobras com o objetivo de tomar o controle desse mar, cada vez mais estratégico devido à grande quantidade de comércio naval que transita por suas águas.

O Departamento de Estado disse em comunicado que aprovou a venda que inclui 20 aviões F-16 "para melhorar a segurança de um parceiro estratégico que continua sendo uma força importante para a estabilidade política, a paz e o progresso econômico no Sudeste Asiático".